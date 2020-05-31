شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، إصابة أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء حمدي الحشاش، مستشار المحافظ، بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان الصادر عن المحافظة اليوم، أن جاء ذلك بعد أن كشفت نتيجة تحليل مسحات المخالطين للحالة الإيجابية بمحافظة الإسكندرية الخاصة باللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع، وتمنت محافظة الإسكندرية الشفاء العاجل لهما ولكل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

كان قد أعلنت محافظة الإسكندرية، يوم الخميس الماضي، عن إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان الصادر عن المحافظة اليوم، أن جاء ذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان محافظة الإسكندرية.

والجدير بالإشارة إلى أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عاد إلى العمل بديوان المحافظة أمس السبت، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، والتي قضاها مع أسرته.

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