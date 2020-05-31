شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد محمد فضل الله على مدرسة بالمحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إطلاق اسم الشهيد العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله، على مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات بمدينة المحلة الكبرى تكريماً له.

وأعرب محافظ الغربية، عن تقديره للقوات المسلحة التي ستظل دائما درع الوطن وسيفه والحصن الأمين لشعب مصر العظيم، مؤكداً اعتزازه بدور رجال القوات المسلحة في الدفاع والزود عن تراب الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.

يذكر أن محافظ الغربية، قدم واجب العزاء بالأصالة عن نفسة ونيابة عن كافة أهالي الغربية لأسرة الشهيد، سائلا المولي القدير أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مؤكداً أن مكتبه مفتوح لأسرة الشهيد فى أى وقت وفى خدمتهم.