شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بسبب إجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة لبحيرة البردويل بشمال سيناء عن تأجيل افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء لموسم 2020، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكد اللواء أمجد الراعية مدير عام البحيرة، أنه كان مقررًا افتتاح موسم الصيد لعام 2020 يوم الجمعة المقبل بعد توقف عدة أشهر لتكاثر الزريعة وأعمال التطوير بالمسطح المائي للبحيرة، إلا أنه بناء على توجيهات رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تقرر استمرار إيقاف أعمال الصيد بالبحيرة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا والأحوال الصحية والوبائية.

وأضاف «الراعية» أن عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل تبلغ 1228 مركبًا موزعين على 3 مراسي وهى: مرسى اغزيوان وبه 700 مركبًا، مرسى التلول وبه 375 مركبًا، ومرسى النصر وبه 178مركبًا، حيث يعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين اثنين إلى 3 صيادين، مؤكدًا على أن عدد الصيادين العاملين بالبحيرة يبلغ نحو 3000 صيادًا، بجانب 1000 شخص آخرين من العاملين في الخدمات المعاونة لهم.

يذكر أن إدارة بحيرة البردويل قررت إغلاق البحيرة بشمال سيناء في 26 ديسمبر الماضي، ومنع الصيد في المسطح المائي للبحيرة حتي تتاح فرصة توالد وتكاثر الأسماك ونمو حجم الزريعة والأسماك الصغيرة علاوة على استكمال أعمال التطوير التي تجري بها وإزالة العوائق.