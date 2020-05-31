شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية بمنطقة الإسكان القومى بمدينة الشروق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ الإنتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية بمنطقة الإسكان القومى، وذلك ضمن أعمال مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع العام بالمنطقة.
وأشاد رئيس جهاز مدينة الشروق خلال تفقده للمنطقة، بالأعمال المنفذة والالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة لحماية العاملين من فيروس كورونا، كما وجه بالبدء فى أعمال تخطيط الطرق بالمنطقة لظهورها بالمظهر اللائق بمدينة الشروق.
جدير بالذكر أن المشروع يضم (30) عمارة سكنية، حيث تم الإنتهاء من أعمال الأسفلت بالقطاعين بكمية (20ألف م2)، وكذا الأرصفة والمشايات ورفع كفاءة التدبيش وتدعيمه بالحجر الفرعونى، بالإضافة إلى برجولات خشبية لإضافة اللمسة الجمالية للمنطقة علاوةً على إحلال وتجديد شبكتى المياه والصرف لتصبح نموذجا حضاريا متكاملا لأعمال تنسيق الموقع.
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