شكرا لقرائتكم خبر عن «استثمارات الأوقاف» تعلن بدء إنتاج الكمامات القطنية القابلة للغسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف والتابعة لوزارة الأوقاف، اليوم الأحد، في إنتاج الكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنه تم تسليم أول دفعة من إنتاجها للوزارة لتشرع بعد ذلك في التوسع في إنتاج هذه الكمامات.

ويأتي ذلك بعد تطويرها لقناع الوجه الواقي وبوابات التعقيم.