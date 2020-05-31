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شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان للعزل المنزلي لمصابي كورونا بالمنوفية (العناوين والتليفونات) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أنه تم تشكيل لجان للعزل المنزلي بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة برئاسة مدير الإدارة الصحية وعضوية نائب رئيس المدينة، وعدد (2) من أخصائى إدارة الطب الوقائي، وسيتم الإعلان عن اللجان بأرقام التليفونات على الصفحة الرسمية للمحافظة لتيسير عملية التواصل مع المشتبه بإصابته بمرض الكورونا بحيث تتولى اللجان الكشف وتشخيص الحالة منزليا، وتحديد إمكانية إعطاء المريض علاج بالمنزل أو تحويله لأحد المستشفيات.
وصرح الدكتور نصيف الحفناوي وكيل صحة المنوفية، بأنه تم تشكيل اللجان المسؤولة عن متابعة وتنفيذ العزل المنزلي لحالات كورونا، وكذا الحالات المخالطة للمصابين برئاسة مدير الإدارة الصحية لكل مدينة وعضوية نائب رئيس مجلس المدينة، ومسؤول الطب العلاجي، ومسؤول الترصد، ومسؤولة رائدات ريفيات ومسؤول رعاية أساسية.
وحصلت «المصري اليوم» على التشكيل الكامل للجان العزل المنزلي بكافة مراكز المحافظة وأرقام التليفونات الخاصة بها لمواجهة كورونا.
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