- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنشر «انفوجراف» للتوعية بمخاطر التدخين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحتفل منظمة الصحة العالمية في ٣١ من مايو باليوم العالمي للتدخين للتوعية بمخاطر التبغ ووضع سياسات فعالة للحد من استهلاك التبغ الذي يعد من أهم مسببات الوفاة على الصعيد العالمي.
ويأتي اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين هذا العام في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المدمر للجهاز التنفسي والمتسبب في وفاة العديد من الأشخاص، لذا قامت وزارة الصحة والسكان بنشر انفوجراف يوضح مخاطر التدخين خلال صفحتها الرسمية فيسبوك.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
23,449
-
تعافي
5,693
-
وفيات
913
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تنشر «انفوجراف» للتوعية بمخاطر التدخين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.