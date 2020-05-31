شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنشر «انفوجراف» للتوعية بمخاطر التدخين‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل منظمة الصحة العالمية في ٣١ من مايو باليوم العالمي للتدخين للتوعية بمخاطر التبغ ووضع سياسات فعالة للحد من استهلاك التبغ الذي يعد من أهم مسببات الوفاة على الصعيد العالمي.

ويأتي اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين هذا العام في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المدمر للجهاز التنفسي والمتسبب في وفاة العديد من الأشخاص، لذا قامت وزارة الصحة والسكان بنشر انفوجراف يوضح مخاطر التدخين خلال صفحتها الرسمية فيسبوك.