شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية تودع «سليمان» شهيد الواجب بسيناء في مسقط رأسه بكفر قورص بأشمون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الدكتور أحمد القزاز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بحضورالجنازة العسكرية للشهيد مساعد أول محمد عبدالحميد السيد سليمان، بالقوات المسلحة، والذي استشهد بسيناء إثر عملية إرهابية أثناء تأدية واجبه.

شهد الجنازة المستشار العسكرى للمحافظة واللواء محمد أحمد حسانين مساعد مدير الأمن ومأمور مركز شرطة أشمون.

وانطلقت الجنازة وسط جمع غفير من الأهالي، وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب منها «لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح، لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله».

من جانبه، قدم رئيس مركزومدينة أشمون واجب العزاء لأسرة الشهيد، نائباً عن محافظ المنوفية داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، مؤكداً على أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمتنا.

يذكر أن الشهيد مساعد أول محمد عبدالحميد السيد سليمان، يبلغ من العمر 35 عاما، متزوج ولديه ثلاث أولاد، ووالده بالمعاش ووالدته ربة منزل، وله سته أخوة ثلاث بنات وثلاث رجال، ويشهد أهالى قريته بكرم أخلاقه وسمعته الطيبة.

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تشييع جنازة الشهيد محمد عبد الحميد سليمان بمسقط رأسه في المنوفية

تشييع جنازة الشهيد محمد عبد الحميد سليمان بمسقط رأسه في المنوفية

تشييع جنازة الشهيد محمد عبد الحميد سليمان بمسقط رأسه في المنوفية

تشييع جنازة الشهيد محمد عبد الحميد سليمان بمسقط رأسه في المنوفية