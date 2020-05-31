شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبه نجاح ٩٩.٦٤ ٪‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح الأحد، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ بنسبة نجاح بلغت ٩٩.٦٤٪، حيث تقدم للإمتحانات ٤٤٦٨ طالب وطالبة من إجمالي عدد ٤٤٧٥، ونجح ٤٤٥٢، وتغيب ٧ طلاب طبقا لنتيجة الترم الأول وبعد إستلام الأبحاث وتقديرها في الترم الثاني تم إعتماد النتيجة النهائية جراء عدم إجراء إمتحانات في ظل الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقدم الزملوط التهنئه للطلاب الناجحين، وأنه سيتم تكريم الطلاب الأوائل بكل إدارة تعليمية لتشجيعهم، متمنيًاَ للجميع مزيدًا من التفوق.

من جانبه، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح ميرغني، خالص التهنئة والتقدير لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى بذل المزيد من الجد والإجتهاد في السنوات المقبلة والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحتهم.