شكرا لقرائتكم خبر عن «نائب»: طرح الكمامات على بطاقات التموين «ضرورة» للتشجيع على ارتدائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن طرح الكمامات الطبية على البطاقات التموينية لزيادة الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح النائب في طلب إحاطته، أنه مع بدء فرض غرامات على عدم ارتداء الكمامات الطبية بالأماكن المحددة مثل وسائل المواصلات والمصالح الحكومية، وجد أن الأمر مرتبط بالجودة والإتاحه بسعر مناسب أو مجاني لهذه الكمامات، مشيراً إلى أنه ظهرت بعض المشاهد مثل تبادل الكمامات بين المواطنين أمام البنوك والمصالح الحكومية، مؤكدا خطورة ذلك على زيادة معدل الإصابات.

وأضاف النائب، إنه نتيجة لبيع الكمامات ومواد التعقيم بأسعار مبالغ فيها، تم فتح الباب أمام مصانع بير السلم وتصنيع كمامات تفتقد للمواصفات الصحية اللازمة والتي تضمن الحفاظ على التعقيم وعدم انتقال الفيروس من خلالها.

وطالب «بركات» بتوفير الكمامات الطبية على البطاقات التموينية بأسعار بسيطة لتكون في متناول جميع المواطنين، باعتبارها سلعة أساسية خلال هذه الفترة، وكذلك لابد من زيادة منافذ البيع الخاصة بالمستلزمات الطبية، وخاصةً بالقرب من الأماكن والمؤسسات الرسمية التي ستطبق قرار الحكومة بارتداء المواطنين للكمامات أثناء المعاملات الرسمية.