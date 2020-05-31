شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي الميرغني عن عدم حضوره جنازة حسن حسني: «استيقظت من النوم فوجئت بدفنه‎» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض العديد من الفنانين لهجوم شديد عبر وسائل مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بسبب عدم حضور جنازة الراحل حسن حسني، أمس السبت.

ورد حمدي الميرغني على ذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وقال: «أحكامكم على الناس بمجرد افتراضات وتخمينات ما هي إلا افتراءات، الله أعلم بظروف كل شخص على حدة، ‏أنا مثلا واحد من الوسط الفني الملقى عليه اتهام التقصير في عزاء الكبير القدير المغفور له الأستاذ حسن حسني، استيقظت من النوم ‏فوجئت بوفاته بعد دفنه، اتقوا الله واحترموا لحظة وفاته وادعوا له بالرحمة والمغفرة خيرًا من الغيبة والنميمة وإلقاء الناس بالباطل».‏

كان قد توفى الفنان الكبير حسن حسني أمس عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله ‏المستشفى، وتم دفنه بمقابر العائلة بأكتوبر.

يذكر أن حمدي الميرغني شارك في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز واخراج رامي إمام.