محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
كشفت مصادر خاصة، إصابة الإعلامية ريهام السهلي المذيعة بفضائية "إكسترا نيوز" بفيروس "كورونا المستجد".
وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن نتيجة التحليل أثبت إيجابية العينة، وأن السهلي موجودة حاليًا في إحدى مستشفيات العزل، وحالتها الصحية بخير ومستقرة تمامًا.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الإعلامية آية عبدالرحمن، إصابتها بفيروس كورونا المستجد. ونشرت، على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا"، مطالبة بالدعاء لها بالشفاء.
وأضافت: "ببلغكم الخبر ده علشان، أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة أن ربنا هيرزقني الشفاء قريبا جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة".
وتابعت: "هارجع أحكي لكم عن تجربتي مع كورونا باشا".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"الخليج 365": إصابة المذيعة ريهام السهلي بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.