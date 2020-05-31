نقيب الفلاحين: التلقيح الصناعي يمنع انتشار الأمراض التناسلية وينمِّي الثروة الحيوانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أشاد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، باهتمام وزارة الزراعة بالتلقيح الصناعي؛ لخدمة وتنمية قطاع الثروة الحيوانية ومساعدة مربي الماشية على تحسين سلالات الماشية لديهم بطرق سهلة ومضمونة.

وقال أبو صدام، خلال حديث له اليوم الأحد، إن إنتاج جرعات من السائل المنوي وحفظها يحسن التركيبة الوارثية لقطعان الماشية من الأبقار والجاموس، وينتج سلالات أكثر صحة وكثيرة إنتاج اللحم واللبن، ويزيد من دخل المربين ويمنع انتشار الأمراض التناسلية ويغني المربي عن تربية طلوقه، ويحد من مخاطر اختلاف حجم ووزن الطلوقة على الإناث ويقي من أضرار الذكور الشرسة.

وأضاف أبوصدام أن التلقيح الصناعي يسهم في إنتاج أجيال محسنة من الماشية ويسرع من عملية تنمية الثروة الحيوانية ويقضي على الأخطاء الشائعة في عمليات التلقيح الطبيعي، ويزيد نسب العشار ويزيد الاستفادة من العجل الطلوقة؛ حيث يمكن في التلقيح الصناعي أن يلقح السائل المنوي لعجل واحد أكثر من 20 ألف أنثى في ما لا يزيد العدد على 60 أنثى في التلقيح الطبيعي.

وأوضح نقيب عام الفلاحين أن التلقيح الصناعي يتم بواسطة مدربين؛ ما ينتج عنه سلالات تحمل صفات أفضل ويزيد فرص نجاح التلقيح بالإضافة إلى سهولة عملية التلقيح وقلة تكاليفها.