نائبة محافظ القاهرة: إزالة العقارات المخالفة حتى سطح الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، متابعة تنفيذ قرارات الإزالة لـ20 عمارة مخالفة بدون ترخيص خلف المحكمة الدستورية بحي دار السلام حتى سطح الأرض.
وناشدت نائبة المحافظ، المواطنيين بالتعامل بشكل قانوني والتأكد من مدى صحة التراخيص التي تتم داخل الأحياء.
كما شددت على أنه لا تهاون في استرداد أملاك وأراضي الدولة كاملة وإزالة أي تعديات عليها، وضرورة استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والأحياء لإزالة أي تعديات للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ترك أية مخالفة.
وأشارت إلى أنه سيتم التصدي بكل حسم لأي تعديات في ظل المتابعة المستمرة لأي مخالفات أو تجاوزات، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية بالأحياء ستقوم بالإزالة الفورىة للمباني التي ليس لها ترخيص حتى سطح الأرض.
جاء ذلك خلال تفقدها تنفيذ إزالة الـ20 عمارة المخالفة برفقة شادية جمعة، رئيس حي دار السلام، واللواء محمود ضياء، رئيس حي البساتين، والأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية بالمنطقة الجنوبية وحي دارالسلام.
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