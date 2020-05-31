زحام مروري أعلى الدائري إثر تعطل سيارة نقل مُحملة بالحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهد الطريق الدائري، الأحد، زحاما مروريا نتيجة تعطل سيارة بمنزل الأوتوستراد. تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة برصد كثافات أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب. وكشفت المعاينة تعطل سيارة نقل مُحملة بالحديد، وانتقلت قيادة المرور لرفع السيارة من نهر الطريق تنفيذا لتويجهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور. وجرى الدفع بتعزيزات مرورية بمحيط مكان تعطل السيارة؛ لسحب الكثافات وتسيير حركة السيارات لحين تجنيب السيارة الطريق.

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