مصر | استعدادًا لبدء العمل.. تطهير وتعقيم قطاع الأحوال المدنية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر استعدادًا لبدء العمل.. تطهير وتعقيم قطاع الأحوال المدنية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفذت وزارة الداخلية، حملة وقائية لمقار قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية ووحدات المرور، استعدادًا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يونيو.
يذكر أنه تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية "الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية، ترخيص القيادة وتجديدها" على مستوى الجمهورية إعتبارًا من يوم الإثنين يونيو القادم، وتيسيرًا على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأهابت وزارة الداخلية، بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة"، كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.
1367 إصابة جديدة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.
وأشار إلى تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
913 حالة وفاة
وقال متحدث الوزارة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".