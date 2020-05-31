مصر | استعدادًا لبدء العمل.. تطهير وتعقيم قطاع الأحوال المدنية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر استعدادًا لبدء العمل.. تطهير وتعقيم قطاع الأحوال المدنية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت وزارة الداخلية، حملة وقائية لمقار قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية ووحدات المرور، استعدادًا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يونيو.

يذكر أنه تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية "الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية، ترخيص القيادة وتجديدها" على مستوى الجمهورية إعتبارًا من يوم الإثنين يونيو القادم، وتيسيرًا على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأهابت وزارة الداخلية، بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة"، كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.