مصر | السيطرة على حريق نشب داخل مشتل في مدينة نصر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شب داخل مشتل، بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر وأخطر مدير أمن العاصمة بالواقعة.

كان مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب، من داخل مشتل بجوار حلواني شهير بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر.

بدوره دفع مدير الحماية المدنية بالقاهرة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب، وحصر النيران، والسيطرة على الحريق.

ويجري قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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وتفحمت شقة سكنية، وتوفي قاطنيها، إثر الأدخنة الكثيفة وتمدد النيران بالشقة المندلع بها النيران، بمنطقة الدقي، وسط الجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على الحريق قبل تمدده إلى باقي المجاورات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقي بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة سكنية بعقار بشارع قمبيز، بمنطقة الدقي، وسط المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتم محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده.

وأسفر الحريق، عن تفحم الشقة ومصرع سيدة و4 أطفال، جري نقل جثمانيهم إلى المشرحة بواسطة سيارات الإسعاف، وأجري قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران بالشقة مرة أخرى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه، وتشريح جثت المتوفيين والتصريح بالدفن بعد ذلك.