شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس»: ارتفاع عدد المتوفين بفيروس كورونا إلى 12.. والمصابين إلى 221 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، وفاة شخصين بفيروس كورونا، وظهور ١٢ حالة إيجابية جديدة، تم توزيعها على مستشفىات الحميات والعام والصدر والتأمين الصحي، والحالات البسيطه يتم عزلها بالمنزل وفقاً لبروتوكول وزاره الصحة.

وأضافت مديرية الصحة بالسويس، أنه جاري استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات، ومتابعه المخالطين اللصقاء.

وأوضحت، أنه بذلك يصل إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المحافظة إلى ٢٢١ حالة، وعدد الوفيات ١٢.

وتوفي شخصين بفيروس كورونا، وظهرت ١٢ حالة إيجابيه جديدة، تم توزيعها على مستشفىات الحميات والعام والصدر والتأمين الصحي، والحالات البسيطه يتم عزلها بالمنزل وفقاً لبروتوكول وزاره الصحة.

وأضافت مديرية الصحة بالسويس، أنه جاري استكمال الإجراءات الوقائيه الاحترازيه والتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات، ومتابعه المخالطين اللصقاء.

وأوضحت، أنه بذلك يصل إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المحافظة إلى ٢٢١ حالة، وعدد الوفيات ١٢.

Advertisements