شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المتعافين من «كورونا» بـ«عزل المدينة الجامعية ببني سويف» لـ 102 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، تقرير مديرية الصحة بالمحافظة، اليوم الأحد، والذي كشف عن تعافي ١٠ حالات من فيروس كورونا وخروجهما من المدينة الجامعية، وبذلك يصل إجمالي من تعافى وغادر المدينة الجامعية ١٠٢ حالة منذ تشغيلها ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة والتعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية في هذا الغرض.

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بالجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه قد تم تشغيل مقر المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل اعتبارا من 4 مايو، لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19وحالتها مستقره ولا تحتاج لدخول المستشفيات.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج عن طريق مديرية الصحة، وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسؤولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية ( 105)، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الفرق والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة.

ونقل وكيل وزارة الصحة شكر وتقدير محافظ بنى سويف للدكتور أسامة أحمد عبدالفتاح مدير العزل بالمدينة الجامعية في الفتره الحالية والفريق الطبي والتمريض والإداريين والخدمات المعاونة على أداء واجبهم تجاه المرضى.