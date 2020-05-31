شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات بإلغاء امتحانات الثانوية العامة عبر تويتر.. وشوقي يرفض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق عبر موقع التدوين القصير «تويتر»، مطالبات من طلاب الثانوية العامة ومن أولياء الأمور بضرورة وقف الامتحانات المقرر أن تبدأ في 21 يونيو القادم، وذلك في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.



فقد تصدر هاشتاج «#ثالثة_ثانوي» و«#ارواح_3ث_رخيصه_ياريس»، لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعادة النظر في إجراءات الامتحانات بالشكل المعتاد، والتحول لتقديم الأبحاث.



من أبرز ما جاء من التعليقات: «نطلب من سيادة الريس ورئاسة الوزراء التدخل سريعا وينقذونا من الوزير ... ده ومش هنسكت على حقنا زينا زي طلاب النيل لازم مننزلش»، وعلق حساب آخر: «والله الامتحانات مهمة ماختلفناش بس كمان صحتنا وصحة اهالينا».



من جانبه، كان وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، علق مساء أمس، عن المطالبات بالتأجيل أو الإلغاء، قائلاً في رسالة لأولياء أمور وطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنة :«سمعنا كل وجهات النظر، وأصدرنا قرارا اتفقت عليه الدولة المصرية وهو نهائي ولن يتغير فيه أي شيء، وما تم إعلانه هو القول النهائي، والرسالة ألا نضيع الأسابيع القادمة في أفكار وطلبات جديدة».



وتابع في تصريحاته التليفزيونية «ياريت منضيعش وقت كتير في الجدل، وإحنا محتضنين الطلاب بقالنا شهور.. واستنفذنا كل الضغط وما قلناه اليوم أقصى ما يمكن تقديمه، وبالتالي استغلوا الـ 35 يوم المقبلين في المذاكرة، إحنا نراعي الطلاب في الاسئلة والتأمين والتعقيم في ظل الظروف القائمة.. وما أعلناه منتهى، ولا يمكن، ولا يمكن حذف المواد التي لا تضاف للمجموع لأنها مواد نجاح ورسوب».



كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن كافة الإجراءات التي ستتبع لتأمين الإمتحانات، وجاءت أبرز القرارات للامتحانات تأجيل الاختبارات حتى 21 يونيو بدلًا من 7 يونيو وأن السبب وراء التأجيل هو إجراءات التعقيم والتطهير.



وتتمثل الإجراءات في: العمل على توفير الكمامات والمطهرات لجميع الطلاب، تم زيادة عدد اللجان الفرعية للطلاب، عدد الطلاب في اللجنة لا يزيد عن 14 طالبًا، توقيع الكشف الحراري، حيث تم تعقيم كافة اللجان، بدء الامتحانات في تمام الساعة العاشرة، من يتأخر عن التاسعة لن يدخل الامتحان، وأخيراً أي ظرف قهري يمنع الطالب من دخول الامتحانات سيؤدي الطالب في توقيت الدور الثاني على أنه دور أول.

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وفي وقت سابق، قالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أنه ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 653 ألف و289 طالب وطالبة في 56 ألف و591 لجنة فرعية يرتدون 34 مليون كمامة ويبلغ عدد أجهزة قياس الحرارة المستخدمة 16575 جهاز، ونحو 6 مليون و500 ألف جوانتي.