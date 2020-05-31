شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية ينعي شهيد الواجب العقيد أركان حرب محمد فضل الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، شهيد الوطن العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله، والذى استشهد إثر انفجار عبوه ناسفة بالتركمانية، بجبل المغارة بسيناء. وتقدم محافظ الغربية، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أهالي محافظة الغربية، بخالص العزاء للشعب المصري، في وفاة شهيد الواجب، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة البطل الشهيد، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 23,449

تعافي 5,693

وفيات 913

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