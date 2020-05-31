شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يُنعي الشهيد «محمد محمود».. وينيب السكرتير العام في تشييع الجثمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اللواء عبدالقادر النوري، سكرتير عام المحافظة، في تشييع جنازة المجند محمد محمود سيد، الذي استشهد بشمال سيناء، وتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد بمسقط رأسه بقرية المقاتلة التابعة لمركز طامية، وذلك بحضور العقيد طارق محمد عادل، المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

ونعى محافظ الفيوم، المجند الشهيد، معربًا عن خالص تعازيه لأسرته، وأمنياته القلبية بأن يتقبله الله من الشهداء، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد «الأنصاري» أن الإرهاب لا دين له، وأن الجيش المصري، والشرطة، وجموع الشعب، يد واحدة في مواجهة الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره، مؤكدًا أن الإرهاب الغاشم لن ينال من عزيمة أبناء مصر وجيشها العظيم، ولن يثني إرادتهم في الذود عن الوطن بكل ما هو غال ونفيس، مشددًا على ضرورة الاصطفاف والوقوف على قلب رجل واحد مع جيش مصر العظيم في الحرب على الإرهاب وحفظ أمن واستقرار الوطن.

تشييع جثمان المجند محمد محمود سيد الذى استشهد بشمال سيناء بمسقط رأسه في الفيوم

تشييع جثمان المجند محمد محمود سيد الذى استشهد بشمال سيناء بمسقط رأسه في الفيوم