شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق قسم الإجازات وتطهيره بإدارة بنها عقب ظهور حالة إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الإدارة التعليمية ببنها حملة موسعة لتطهير قسم الإجازات عقب إصابة أحد العاملين بالقسم ومبنى ديوان الإدارة وملحقاته احترازيًا، حيث تضمنت الحملة رش المكاتب والأدوار المختلفة والمكتب المشار إليه بالمطهرات والكلور، وقام فريق التعقيم بالإدارة بالعمل عقب الإعلان عن إصابة أحد العاملين.

وقال عبدالرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، إن الموظف أصيب خلال إجازة العيد، ولم يأتي إلى الإدارة عقب الإبلاغ عن إصابته، مشيرًا إلى أن العمل مستمر بشكل طبيعي في كافة الإدارات والأقسام بديوان الإدارة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة القليوبية.

وأوضح «فتح الباب» أنه تم التنبيه على زوجته، والتي تعمل بإحدى المدارس باتباع إجراءات العزل المنزلي، ومنحها إجازة حال خضوعها للمتابعة، والتأكد من انتقال العدوى لها من عدمه.

وأشار إلى أنه تم إغلاق القسم بعد تطهيره وتعقيمه لمدة 14 يومًا، وفقا للبروتوكول المعمول به، ونقل الموظفين الغير مخالطين له إلى مكان آخر لتسيير العمل لحين إنتهاء المدة المحددة الخاصة بالتعقيم.