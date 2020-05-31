شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «نقل النواب»: الخطر ليس كورونا وإنما «المستهترون به» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الالتزام بإجراءات الوقاية لم يعد ضربًا من الرفاهية، وأن كل شخص أصبح مسؤولًا عن صحته بشكل كامل، ما يتطلب منه الالتزام الكامل بالبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وارتداء القناع الواقي، والحرص على توفير الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، لتجنب الخروج والتعرض للاختلاط مع مصابين.

وأشار «زين الدين» في بيان أصدره، الأحد، إلى أن هناك قدر من عدم اتباع التعليمات الصحية دون سبب معقول، مؤكدًا أن البعض يصر على إقامة العزاء ويتزاحمون في السرادق، أو يتمسكون بإقامة حفل زفاف في هذه الظروف، والنتيجة تكون نقل العدوى وفرض الحجر الصحي الضروري لحصار الفيروس ومنع انتشاره بصورة أوسع.

وأوضح أن الخطر الحقيقي الذي يواجه مصر حاليًا ليس فيروس «كورونا»، بل المستهترون بالوباء، الذين لا يلتزمون بتطبيق إجراءات الوقاية، موصيًا بضرورة تغليظ العقوبات على كل من يتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

ودعا النائب بمزيد من العمل لنشر الوعي خاصة في الريف، فلابد من إدراك أن العملية ليست سهلة، وأننا نواجه واقعًا يحتاج لتنظيم أكبر للعمل الأهلي لكي يتحمل نصيبه من المسؤولية.