شكرا لقرائتكم خبر عن سفير واشنطن بالقاهرة يشكر «عزل أبوخليفة» على شفاء وحسن رعاية مواطن أمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، رسالة شكر إلى إدارة مستشفى أبوخليفة للعزل الصحي لمصابي كورونا بالقنطرة غرب بعد شفاء مواطن أمريكي كان يتلقى العلاج بالمستشفى قبل نحو شهر.

ووجه السفير الشكر لمدير مستشفى العزل الصحي بأبوخليفة وطاقم العمل على حسن استضافة ورعاية النزلاء المواطنين الأمريكيين- على حد قوله- وقال إن ما قامت به إدارة المستشفى من رعاية فائقة للمريض الأمريكي يؤكد الأداء الرائع للعمل بالمستشفى ويعكس عمق العلاقات بين الشعبين المصري والأمريكي.

وأكد أنه يوجه رسالة شكر تقدير للعاملين بالمستشفى الذين ساهمو بشكل رائع في علاج وعودة المصاب الأمريكي إلى أسرته وأهله بسلام.

وأرسل السفير الامريكى رسالة الشكر باللغة الانجليزية إلى إدارة المستشفى ومديرها الدكتور على حطب، ونشرت الصفحة الرسمية للمستشفى على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الرسالة.

رسالة شكر من السفير الأمريكى لمستشفى عزل أبو خليفة على حسن رعاية وشفاء امريكى الجنسية