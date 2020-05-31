شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلي الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأحد، عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية «ATM» اعتبارًا من الاثنين الأول من يونيو.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يونيو لما يزيد عن 8.37 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.48 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.91 مليار جنيه وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.21 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بـ5.91 مليار جنيه، علمًا أنه تيسيرًا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين بالإضافة إلى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف كما تهيب الوزارة بالسادة المواطنين ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية الصحية التي تؤكد عليها الدولة من حيث ارتداء الكمامات وعدم التزاحم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

وكانت القباج قد اعتمدت خطة لصرف معاشات شهر يونيو بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد، فقد تم وضع آلية لصرف المعاشات على أيام متفرقة، حيث يتم الصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الاثنين والثلاثاء الموافقة (1-2) من شهر يونيو.

ويتم الصرف لمن يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف أيام الأربعاء والخميس الموافقة (3-4) من شهر يونيو.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها، ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم أيام الأحد والأثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.

كما يتم الصرف لمن يزيد معاشهم عن 3000 جنيه، ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يونيو.

Advertisements

كما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم، والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.68 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.45 مليار جنيه اعتبارًا من صباح الغد الأثنين الموافق الاول من يونيو.