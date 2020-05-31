شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي: تخصيص «قنا العام» لعزل مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الأحد، أنه بناء على التنسيق الذي تم مع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تقرر تخصيص المستشفى العام بقنا مستشفى لعزل الحالات الإيجابية لمصابي فيروس كورونا.

وتقرر فتح مستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادي لاستقبال المرضى من محافظة قنا في باقي التخصصات العلاجية على مدار الأسبوع.

وأضاف غرباوي أن هذا الإجراء يأتي ضمن إسهامات الجامعة في التعاون مع وزارة الصحة لمحاربة هذا الفيروس ومساعدة أهالينا من أبناء محافظة قنا في التخفيف عنهم والتكاتف من اجل مواجهة هذا الوباء.