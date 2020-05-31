شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسماعيلية»: بدء توزيع حقائب أدوية كورونا لمرضى العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الأحد، خروج 9 حالات من مصابي كورونا من المصابين الذين تم تحويلهم من مستشفى العزل بأبوخليفة بالقنطرة غرب إلى بيت الشباب الدولي على بحيرة التمساح بعد تمام شفاؤهم.

وأكد أن بيت الشباب الدولي يتم نقل المصابين الذين تحسنت حالتهم إليه بعد تلقي العلاج بمستشفى أبوخليفة للعزل بالقنطرة في إطار بروتوكول وزارة الصحة، لافتا إلى أن المحافظة تعد من أقل المحافظات إصابة على مستوى الجمهورية، مؤكدا استمرار عمل فرق التقصى بمديرية الصحة على مدار الأربع والعشرين ساعة، لرصد المخالطين مع الحالات الإيجابية في كل القرى والمدن والمراكز بأنحاء المحافظة.

وأكد أن مديرية الصحة بالإسماعيلية بدأت في تكليف فرق العمل الميداني الخاصة بتوزيع حقائب كورونا على المرضى بالعزل المنزلي والمخالطين لهم، وتتضمن أدوية البروتوكول الخاصة بالعلاج وأدوات التعقيم، ودليل ارشادي بالمعلومات عن كورونا، وكارت متابعة مع أقرب مستشفى له، وطبيب يتولى الرد على استفسارات المريض أو المخالط ويعقد معه لقاءات دورية حتى تمام فترة العزل والشفاء.

على جانب آخر عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا مع غرفة عمليات ومتابعة أزمة كورونا التي تضم رؤساء المدن والمراكز والأحياء، وكلف بعمل خريطة معلوماتية عن حالات الإصابة بأنحاء المحافظة والمخالطين لهم وحالات الشفاء وإجراءات تعقيم مناطقهم وتوفير الدعم الغذائي للأسر المعزولة بالتنسيق مع مديرية التضامن.