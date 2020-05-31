شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يشيعون جثمان الملازم أول إبراهيم رأفت بمسقط رأسه بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي قرية تاج العز التابعة لمركز تمي الأمديد، وعدد من القرى المجاورة في جنازة عسكرية وشعبية، الأحد، جثمان الشهيد ملازم أول إبراهيم رأفت الشربيني، 26 سنة، والذي استشهد أمس في انفجار عبوة ناسفة زرعها عدد من الإرهابيين بسيناء.

وكان العشرات من أهالي القرية خرجوا على الطريق في انتظار وصول جثمان الشهيد، والذي وصل في سيارة إسعاف ملفوفًا في علم مصر بصحبة والده الذي توجه فجرًا لاستلام جثمان نجله من مستشفى الإسماعيلية.

ووقف أهالي القرية في صفين للسماح بدخول الجثمان للمسجد وحرص عدد كبير على ارتداء الكمامات.

وعقب صلاة الجنازة، حرص والد الشهيد على تقبيله قبل وضعه على سيارة المطافئ لنقله لمثواه الأخير، وتقدم التشييع الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، والمستشار العسكري واللواء صبري محمد عبده، رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وزملاء الشهيد.

وتحولت الجنازة لمظاهرة ضد الإرهاب، وردد الأهالي هتافات ومنها: «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله» و«لا اله إلا الله الشهيد عدو الله» و«يا شهيد اتهنا اتهنا واستنانا على باب الجنة» و«يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح».

بينما انخرطت أم الشهيد وشقيقته الأكبر وشقيقه الأصغر في بكاء هستيري بعد فقدوا كبيرهم في الحادث الإرهابي الغاشم.

وقالت والدته «ابني الشهيد كان بيستعد لعقد قرانه، حيث كان خاطبًا لإحدى فتيات القرية، وكنا نجهز له شقته، ولكنه النهاردة بيتزف عريس في الجنة».

وانهارت وهي تقول «ده كان أحن إخواته لأنه كان الأوسط بعد أخته المتزوجة وشقيقه الأصغر في الصف الثالث الثانوي، وكان يعشق القوات المسلحة، ودخل الحربية علشان يبقى ضابط، واختار يبقى في سيناء ورفض أي تدخل لنقله، وكنت كل يوم بموت من الخوف عليه، والنهاردة روحي طلعت معاه، ومش هأقدر أعيش من بعده».

وقال والده «ابني كان رجل وعارف مسؤولياته، ومن ساعة لما اتخرج في 2017 من الكلية الحربية، وهو بيتمنى الشهادة، وكان بيقول إحنا بنحارب وبنكمل مسيرة الشهداء وحياتي فداء لبلدي».

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وأضاف «ضهري انكسر من بعده، لكنى لا أردد أني أقدم ابني الثاني أحمد فداءًا لمصر الغالية».

ونعى نائب المحافظ الشهيد، قائلا: «شهداء الوطن الذين انضموا اليوم إلى صفوف الشهداء الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن أرواحنا وأرضنا وعزة الوطن في قلوبنا، فجموع شعب مصر العظيم تقدر تضحيات أبطال القوات المسلحة على مر التاريخ الذين يكتبون أسماءهم بحروف من نور في سجل تاريخ أمتنا».

ووجه الشيخ نيابة عن محافظ الدقهلية خالص العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وطالب أهالي القرية بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة القرية تخليدًا لذكراه.