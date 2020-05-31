شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية السوبيا الذهبي لسلاح الأسلحة والذخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء ميدالية تذكارية السوبيا الذهبي لسلاح الأسلحة والذخيرة. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 23,449

تعافي 5,693

وفيات 913

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