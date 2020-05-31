شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: حملات على المواقف والميادين والمنشآت للتأكد من ارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد، الحملات المكثفة التي تم شنها من أجهزة السرفيس والمرور والأحياء والمراكز، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهه فيروس كورونا.

وشدد على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها مؤكداً على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها.

وأشار إلى أن الحملات شملت المرور على مواقف النقل العام والسرفيس والميادين والشوارع الرئيسية حيث يتم إيقاف السيارات للتأكد من التزام المواطنين والسائقين من أرتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم ولتلاشي تطبيق الغرامة المقررة والبالغة 4 آلاف جنيه.

وأوضح أن الحملات سوف تتم يوميا للتأكد من التطبيق الحازم وارتداء الكمامات مؤكدآ انه تم التشديد على متابعة أرتداء الكمامات قبل الدخول لأي منشأة حكومية أو خاصه أو مقار البنوك والاسواق والمحال إلى جانب وسائل النقل الجماعي أو الخاص .

موجهآ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة إلتزام المترددين على تلك المنشأت بارتداء الكمامات وإتخاذ الأجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشهدت حملات اليوم قيام محافظة الجيزة برش وتعقيم ايدي المواطنين من مرتادي سيارات النقل الجماعي بالمطهرات والكحول حفاظا على السلامه العامة.

حيث أشار راشد أنه تم توزيع أدوات تعقيم ومواد مطهره في عدد من مواقف السيارات لتعقيم السيارات قبل صعود الركاب وبعد نزول الركاب بشكل دورى حفاظا على سلامتهم وكذلك توزيع كمامات عليهم.

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وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الاجرة وسائقيها بضرورة الألتزام بكافة الأجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .