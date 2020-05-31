شكرا لقرائتكم خبر عن قرية الشعراوي في البحيرة تودع جثمان شهيدها في شمال سيناء بحضور المحافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالي قرية محمد متولي الشعراوي، بمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، جثمان الشهيد مجند أحمد عبدالكريم عبدالحميد عبدالعال، الذي استشهد نتيجة انفجار عبوة ناسفة قام بها بعض الإرهابيين في إحدى المركبات المدرعة بشمال سيناء.

وشهد الجنازة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقة اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد شرف، المستشار العسكري بالمحافظة، المهندس راضى عمار، رئيس مدينة أبو المطامير.

واحتشد المئات من أهالي القرية وعدد من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة لتشييع جثمان الشهيد، والذي وصل إلى القرية ملفوفًا بالعلم المصري، وتم أداء صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في الخلاء قرب المقابر.

وردد المواطنين خلال الجنازة الهتافات المنددة بالإرهاب، ومنها «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، وقدم المحافظ واجب العزاء لوالد ووالدة الشهيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين.

وقرر «المحافظ» إطلاق اسم الشهيد على مدرسة بمسقط رأسه تخليدا لذكراه وبطولته، مؤكدًا أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداءًا من أجل استقرار الوطن، وأن تبقى مصر أبية صامدة، ويحمل كل الشعب المصرى مشاعر الوفاء العرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة دفاعاً عن أرض الوطن.

وأكد «آمنة» أن العمليات الإرهابية الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنًا مطمئنًا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائمًا الحصن والسند تحمي أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه، ومدافعة عنه ضد أعداء الأوطان والأديان.

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تشييع جثمان شهيد سيناء المجند أحمد عبد الكريم عبد الحميد عبد العال، الذى استشهد نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمسقط رأسة بالبحيرة

تشييع جثمان شهيد سيناء المجند أحمد عبد الكريم عبد الحميد عبد العال، الذى استشهد نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمسقط رأسة بالبحيرة

تشييع جثمان شهيد سيناء المجند أحمد عبد الكريم عبد الحميد عبد العال، الذى استشهد نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمسقط رأسة بالبحيرة

تشييع جثمان شهيد سيناء المجند أحمد عبد الكريم عبد الحميد عبد العال، الذى استشهد نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمسقط رأسة بالبحيرة

تشييع جثمان شهيد سيناء المجند أحمد عبد الكريم عبد الحميد عبد العال، الذى استشهد نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمسقط رأسة بالبحيرة