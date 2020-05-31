الارصاد: غدا الأثنين ارتفاع كبير في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة تسجل 34 درجة

تتعرض جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي لموجة حر شديدة تأثرت به كافة المحافظات وتحديدا محافظات الصعيد، وهذا يعتبر أمراً طبيعياً بالنسبة لهذا التوقيت من العام الذي يتسم بتغييرات مستمرة في حالة الطقس، وسوف نتابع معكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز حالة الطقس غدا الأثنين في مصر.

حالة الطقس غدا في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غداً الأثنين ارتفاع في درجات الحرارة، وسيسود على القاهرة ومحافظات الوجه البحري طقس مائل للحرارة في النهار، وطقس مائل للبرودة في الليل والرياح معتدلة تنشط غالباً مع تكون الشبورة الخفيفة في الصباح، كما سيسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية في النهار مائل للبرودة في الليل والرياح معتدلة.

بينما سيسود طقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد في النهار، مائل للبرودة في الليل، والرياح معتدلة، كما يتوقع الخبراء نشاط للرياح على جنوب سيناء سيتسبب في اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وإثارة الرمال والأتربة على أقصى الغرب.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأثنين على بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18 درجة.

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مطروح العظمى 33 والصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 38 والصغرى 21 درجة.

قناة العظمى 39 والصغرى 22 درجة.

أسوان العظمى 40 والصغرى 23 درجة.