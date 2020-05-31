أسعار الذهب اليوم الأحد 31/5/2020 في مصر.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتغير بشكل يومي في مصر بناءاً على التغييرات التي يشهدها السعر العالمي لأوقية الذهب الذي تتأثر نتيجة الأوضاع السائرة في العالم كله، وفي الفترة الأخيرة صعدت أوقية الذهب بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا الذي انتشر في العالم كله، ويبحث الملايين من المهتمين بمعرفة أسعار الذهب عن أسعار الذهب يومياً، لذلك إليكم الآن تقرير شامل لسعر الذهب في مصر اليوم الأحد 31/5/2020.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر استقراراً ملحوظاً في سعر الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة المصري، وهذا الاستقرار جاء بالتزامن مع توقف حركة البيع والشراء بسبب الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب المصري، بخلاف توقف التعامل في محلات الصاغة خلال الأسبوع الماضي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بإغلاق كافة المحال التجارية خلال أجازة العيد.

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر

سجل الذهب عيار 21 نحو 765 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 18 نحو 655.75 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 24 نحو 874 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6120 جنيها.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1730 دولاراً.

وقد تشهد أسعار الذهب في مصر تفاوت طفيف في سعر أعيرة الذهب المتداولة في محافظات ومدن مصر، وهذا التفاوت لا يكون بشكل كبير ويتراوح بين جنيها أو جنيهين فقط لا غير.