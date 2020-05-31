شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتعيين "أبو عليو" رئيسًا بالنيابة العامة لدى محكمة النقض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 252 لسنة 2020، بتعيين خالد حسين محمد ألو عليو، الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة سوهاج الابتدائية والمنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، رئيسًا من الفئة (ب) بالنيابة العامة لدي محكمة النقض. Advertisements نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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