شكرا لقرائتكم خبر عن غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال طلبات الراغبين فى التقدم للعام الدراسى الجديد 2020-2021، للالتحاق بالصف الأول الابتدائى ومرحلة رياض الأطفال بداية من غدا الإثنين 1 يونيو ويستمر التقديم إلكترونيا حتى 30 من نفس الشهر فى المدارس الرسمية الحكومية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة شروط للقبول بالمدارس الرسمية ومرحلة الروضة على رأسها أن يكون الطفل وصل إلى سن 4 سنوات فأكثر على أن تكون الأولوية للطفل الأكبر سنا، موضحة أنه بعد قبول الطلبات إلكترونيا يتم اختيار الأكبر سنا وفقا للاماكن المتاحة فى كل إدارة تعليمية ومديرية، على أن يتم تنسيق رياض الأطفال من قبل المديريات التعليمية بشكل إلكترونى أيضا.



وأوضحت الوزارة، أن الطفل متاح له أن يقدم على رغبتين فى نطاق محل سكنه الثابت فى بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، مشيرة إلى أنه عقب فحص الطلبات وفقا للسن يتم اختيار الطلاب على عدة مراحل للتنسيق وبعدها يتوجه ولى الأمر إلى المدرسة لتسليم ملف ابنه الورقى ويتضمن شهادة الميلاد وصور شخصية للطفل وطلب يتم كتابته، مشددة على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء التقديم واستلام الملفات الورقية من أولياء الأمور.



وأكدت الوزارة على أنه سيتم استقبال قرابة 2 مليون طالب وطالبة فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، مع التزام المدارس بقبول من هم فوق الـ 5 سنوات، موضحة أنه لا يجوز الاستثناء من موعد التقدم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الاطفال.

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وأوضحت الوزارة أن الحد الأدني للتقدم للمستوي الأول بمرحلة رياض الأطفال 4 سنوات فى 1 أكتوبر المقبل، ولا يقبل أي طفل اقل من هذا السن، وأن يكون سن القبول بالمستوي الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتي سن 5 سنوات و11 شهر و 29 يوم، مشددة على أن قبول أطفال فى مرحلة رياض الأطفال الذين وصلوا إلى سن 6 سنوات غير جائز على أن يتم قبول الاطفال في المدارس الرسمية للغات للاكبر سنا فالاصغر وطبقا للكثافة المتاحة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن .



ولفتت الوزارة إلى أن المديريات تلزم من يتقدم لابنه بالمربع السكني له طبقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي وتعتبر الإدارة التعليمية مربع سكني واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الإدارة ويجوز توزيع المتقدمين لاقرب مدرسة في حاله وجود أماكن شاغرة وفق ترتيب السن، وأن يتم توقيع ولي أمر الطفل على تعهد بسداد المصروفات الدراسية في الموعد المحدد، ويجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات .





