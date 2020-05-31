شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن وفاة استشارى أمراض باطنة إثر إصابته بكورونا:"الطبيب الـ26" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور جمال أبو العلا استشارى أمراض الباطنة، والذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولي أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كان قد أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، مشيرا إلى أن عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا بلغ 25 طبيبا، وذلك بعد وفاة الدكتور رأفت ناجى استشاري النساء بمحافظة الجيزة.

يأتى ذلك بعدما نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، أخصائي الحميات بمستشفى حميات إمبابة، والدكتور أحمد النني طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنها، والدكتور وليد يحيي عبد الحليم طبيب مقيم نساء بمستشفى المنيرة، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى عدد شهداء الأطباء جراء الإصابة بالفيروس 25 شهيدا، وأكثر من 350 إصابة.

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وكان قد التقى الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لبحث أهم الأزمات التى يعانى منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء كورونا، وأوضح نقيب الأطباء، فى بيان، أن رئيس الوزراء أكد على توسيع إجراء تحاليل الـPCR للطواقم الطبية فوراً، وأيضا أكد على تنفيذ القرار السابق بتخصيص اماكن لعزل الأطباء فى كل مستشفى.

وعن المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، أكد رئيس الوزراء على توفرها فى المستشفيات والمديريات ولكنها أزمة روتين وسلوكيات امناء المخازن، وسيتم تغييرهذا التعامل فورا ومتابعة مديري المستشفيات بشكل يومى.