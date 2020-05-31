شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة: إجراءات السلامة الصحية فى المقاصد السياحية أصبحت أساس حملات الترويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة أن عملية التسويق للمقاصد السياحية فى المرحلة القادمة ستكون مغايرة لما هو معتاد فى السابق، حيث ستكون اجراءات الصحة والسلامة لها أهمية قصوى فى عملية الترويج السياحى. وأوضح يوسف لليوم السابع أن الهيئة تقوم خلال المرحلة الحالية بالتواصل مع منظمى الرحلات الاجانب فى الخارج لتوضيح الصورة فى مصر، وشرح كافة الاجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها من قبل وزارة السياحة والاثار فى الفنادق والمناطق السياحية، حيث يتم التعقيم بشكل مستمر ووفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية حفاظا على حياة النزلاء والعاملين.

ولفت يوسف إلى أن التواصل مع منظمى الرحلات هام جدا فى المرحلة الحالية خاصة أن هناك أسواق سياحية بدأت بالفعل الاعلان عن فتح أسواقها، ولذلك نعمل على توصيل صورة واضحة عن الاجراءات فى مصر وشهادة السلامة الصحية التى اعتمادها مؤخرا للفنادق، وأن السياحة الداخلية بدأت تعمل وفق تلك الاجراءات.

ونوه يوسف إلى أن تلك الرسائل أيضا يتم بثها من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، حيث يتم نشر صور من داخل الفنادق لعرض ما نقوم به على أرض الواقع، وذلك يبعث رسائل طمأنة للسياح فى جميع أنحاء العالم.

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وشدد رئيس هيئة تنشيط السياحة على أن السوشيال ميديا فى الوقت الحالى أصبح لها دور كبير فى التواصل فى ظل توقف حركة الطيران والسفر والتواصل المباشر مع شركائنا فى الخارج، لذلك اطلقت الهيئة عدد من الجولات الافتراضية والحملات عبر صفحاتها خلال الفترة الماضية، لتظل العلاقة بين المقصد السياحى المصرى والسياح فى الخارج متواجدة.

وبعثت هيئة تنشيط السياحة برسائل طمأنه للعالم حول الاجراءات الصحية التى تتخذها فى الفنادق والمنتجعات، وعمليات التعقيم التى تتم وفقا للمواصفات الصحية العالمية.

ونشرت الهيئة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى صورة تٌظهر جمال الشواطئ والطبيعة فى مصر وقالت فى تغريدة لها :" ليس هناك أجمل من إحساس الرمال والاسترخاء على الشاطئ الذي أصبح أكثر أماناً مع إجراءات الصحة والسلامة الجديدة".

وكانت الهيئة قد بدأت حملة من خلال صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لاجراءاتها الاحترازية فى الفنادق والمواقع الاثرية، حيث شرت مجموعة صور تٌظهر عمليات التعقيم فى الفنادق وقالت فى تغريدة لها "تنتظرون قضاء يوما هادئًا بجانب حمام السباحة؟ لهذا السبب يتم تعقيم جميع المنتجعات والفنادق في جميع أنحاء مصر وتطهيرها، فى انتظار عودتك لتأخذ مشروبك المفضل تحت أشعة الشمس الساطعة".