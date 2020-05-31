شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مفوضى مجلس الدولة يصدر قرارا بندب 44 عضوا للعمل بعدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس هيئة مفوضي الدولة المستشار أسامة محمود عبد العزيز محرم نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، قرار رقم130 للعام القضائي 2019/2020، بندب 44 عضو من هيئة مفوضي الدولة للعمل بدوائر أخري تابعة للهيئة.

وذكر القرار أيضا، أن يلتزم الأعضاء الوارد اسمائها من اعتماد التقرير بالرأي القانوني في القضايا المسلمة لهم قبل صدور هذا القرار، وإيداعها من القضايا المنجزة بإحصائية شهر مايو 2020، وتسليمها رفق الملفات إلى دوائر عملهم الأصلية.

وذكر القرر، إسناد رئاسة دائرة المحكمة الإدارية لمحافظتي قنا و البحر الأحمر "الدائرة الأولي"، إلي المستشار أحمد فرحان حسن حسين، بالأضافة إلي عمله الأصلي رئيسا للدائرة الحادية و التسعون، قضاء إداري "تعينات وترقيات".

وشمل القرار على إعمال هذا القرار اعتبارا من 1/6/2020، وإلغاء جميع ما يخالف ذلك.