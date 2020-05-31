شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرار باعتبار مشروع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة من المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار ، بإعتبار مشروع مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة المسند تنفيذه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية . Advertisements كما نشرت الجريدة الرسمية قرار لرئيس الوزراء بإعتبار فيروس كورونا المستحد من الأوبئة المشار إلبها بالبند الثالث من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى

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