شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للتدخين.. وزارة الصحة تنشر إنفوجراف عن أضرار التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إنفوجراف تحت عنوان انشر الوعي واحمي نفسك وغيرك من أضرار التدخين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين. واستعرضت وزارة الصحة فى الانفوجراف مجموعة من المعلومات الهامة بالتزامن مع يوم التدخين العالمي: 1 - يعد تعاطي التبغ مسؤولة عن % 25 من جميع الوفيات الناجمة عن السرطان في العالم 2 - يزيد تعاطي منتجات النيكوتين والتبغ من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية وأمراض الرئة. 3 - يموت أكثر من مليون شخص سنويا نتيجة لتعرضهم للدخان غير المباشر. 4 - يضاعف الأطفال والمراهقون الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية من فرص تدخينهم للسجائر في مرحلة لاحقة من حياتهم مرتين على الأقل. Advertisements 5 - يزيد استخدام السجائر الإلكترونية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة . 6 -يتسبب النيكوتين الموجود في السجائر الإلكترونية في الإدمان بدرجة كبيرة ويمكنه " الإضرار بأدمغة الأطفال التي مازالت في مرحلة النمو . 7 -دخان الأرجيلة (الشيشه) سام ، ويحتوي على مواد مسببة للسرطان . 8 -قد يتسبب مضغ التبغ في الإصابة بسرطان الفم وفقدان الأسنان وتحولها إلى اللون البني ، والبقع البيضاء ، ومرض اللثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم العالمى للتدخين.. وزارة الصحة تنشر إنفوجراف عن أضرار التدخين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.