شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مرفق الكهرباء يناشد العاملين والمواطنين ارتداء الكمامة للسماح بدخولهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، جميع المترددين عليه سواء من العاملين بالجهاز أو من الزائرين بضرورة ارتداء الكمامة فى إطار الإجراءات الاحترازية و الوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية و الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة العاملين بالجهاز و المواطنين.



وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أنه بدءًا من اليوم الأحد لن يسمح بدخول أى شخص لديوان عام مبنى الوزارة سواء من القيادات أو العاملين أو المواطنين بدون كمامة و المرور من ممرات التعقيم الموجدة على مداخل الوزارة.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يمر من ممرات التعقيم عند دخوله و خروجه من الوزارة قائلاً "حتى إذا خرجت بعد مرورى من ممرات التعقيم لبضع دقائق أعاود المرور منها مرة أخرى عند دخولى للوزارة" ، لافتاً إلى أنه يحرص على مباشرة عمله من ديوان عام الوزارة حتى يوم السبت مرتدى الكمامة و القفزات و اتخاذ الإجراءات الوائية كاملة ليتمكن من مباشرة عمله.

وتابع شاكر، أن التزام العاملين بقطاع الكهرباء من محصلين و كشافين و فرق الصيانة بالورديات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ليس بجديد على العاملين بقطاع الكهرباء بالكامل ، لافتاً إلى أن العاملين بقطاع الكهرباء لديهم وعى كامل بأهمية ما يقومون به من عمل لضمان استقرار توصيل التيار الكهربائى لجميع المرافق العامة و المواطنين ، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء يعد من القطاعات القليلة التى لم تتعرض لإضراب عن العمل أو اعتصامات فى الظروف التى كانت تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير و كانوا العاملين بالقطاع يمارسون عملهم بانتظام لإدراكهم بأن توصيل التيار للمواطن أمن قومى.