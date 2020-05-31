شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء: وزيرة الصحة أكدت اهتمام الدولة بحماية الفرق الطبية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إن الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، التقى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بديوان عام الوزارة، وحضر فعاليات المؤتمر الصحفى.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الدكتورة هالة زايد أكدت على اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة فى تطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية وثمنت على جهودهم في التعامل مع الجائحة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، على جميع مطالب النقابة السابقة وعلي الأهمية القصوي لقيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتي يستطيع الأستمرار في قيامه بمهامة الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا، كما أكد على أهمية التغلب على العقبات التى تقف أمام تنفيذ قرارات الدولة لحماية الفرق الطبية .

من ناحية أخرى، تم الاتفاق علي فتح قناة تواصل علي مدار الـ 24 ساعه بين نقيب الاطباء ووزيرة الصحة حتي يتم حل مشكلات الفرق الطبية أول بأول .

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أما عن مشكلة أطباء تكليف دفعة 2020 فأكد الدكتور حسين خيري على مطالب شباب الأطباء ، مؤكدا أنه ما تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد اجتمع مع نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية الأسبوع الماضي، وأوضح النقيب أن اللقاء استعرض مستجدات الوضع في أزمة كورونا ولعرض المشاكل التي تواجه الأطباء وبحث سبل حماية الطواقم الطبية من العدوى، مشيرًا إلى أنَّه في البداية ثمن رئيس الوزارء الدور الذي يقوم به الأطباء ومعهم باقي الفريق الطبي في مواجهة هذه الجائحة.

وأوضح نقيب الأطباء، أنَّه عرض أهم الأزمات التي يعاني منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء كورونا وهي، ضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية لهم ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التي تم تخصيصها للعزل، وإجراء مسحات الـ"pcr" للطواقم الطبية المخالطة لحالات كورونا.

وعن ما يستجد من مشكلات على أرض الواقع، أكد رئيس الوزراء على استعداده للتدخل شخصيا لحل كل شكوى ترسلها له نقابة الأطباء من خلال قناة تواصل مع النقابة لحل أى أزمة فورا، اما عن شهداء الاطباء من مصابى كورونا، أكد رئيس الوزراء أنه لاخلاف على اعتبارهم شهداء وأن صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتكفل بهذا الأمر.