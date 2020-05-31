شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزراعة: التزام قيادات الوزارة والعاملين والمتعاملين بإجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وفى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فإن جميع قيادات الوزارة بالديوان العام والعاملين فيه التزموا بارتداء الكمامة فى أول يوم عمل رسمى وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة والمراكز والمعاهد البحثية ومديريات الزراعة والطب البيطرى فى المحافظات وأيضا المتعاملين معها.

وأكدت وزارة الزراعة، على استمرار أعمال الرش وتطهير منشآت الوزارة واستخدام أجهزة قياس الحرارة وعدم السماح لأى مواطن بالدخول إلى الهيئات التابعة للوزارة بدون ارتداء الكمامة.

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وشدد السيد القصير، أيضا على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تأدية الخدمة الزراعية للمواطنين للحد من حركتهم وانتقالهم وأيضا التقليل من التعامل الورقى لمنع تفشى فيروس كورونا وضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو من يخالفها.

وجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بشأن إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.