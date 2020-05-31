شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين استئناف اقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف استئناف مجموعات من المستوطنين المتطرفين على رأسهم عدد من الحاخامات وأعضاء من منظمات «الهيكل» المزعوم، صباح اليوم الأحد، اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال، بعد توقف دام 70 يومًا بسبب أزمة جائحة كورونا «كوفيد- 19».

وقال المرصد أن تلك الاقتحامات الصهيونية الممنهجة تأتي بعد دعوات أطلقها نشطاء «الهيكل» المزعوم؛ لتحقيق أهداف خبيثة ترمي إلى السيطرة التدريجية على ساحات الحرم الشريف، وفرض سياسة الأمر الواقع والتقسيم الزماني والمكاني على المقدسات الإسلامية. وحذر المرصد من محاولات تمكين المستوطنين من اقتحامات المسجد الأقصى وتعزيز الحضور الصهيوني داخل ساحاته، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات الصارخة التي تستهدف تهويد مقدسات المسلمين.