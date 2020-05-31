شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كثافات مرورية بشارع رمسيس أسفل كوبرى أكتوبر اتجاه التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع رمسيس، وتحديدا أسفل كوبرى اكتوبر، كثافات مرورية عالية، وذلك أمام المتجه إلى رمسيس والتحرير، بسبب زيادة الكثافات. كما زادت الكثافات بعد منطقة غمرة فى اتجاه رمسيس ، وتستمر حتى مطلع كوبرى اكتوبر فى منطقة رمسيس ، لتبدأ فى الإنخفاض بعد ذلك. وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأحد خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة ، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية .



وظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.