صور.. تطهير الأحوال المدنية والجوازات والمرور قبل عودة العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت أجهزة وزارة الداخلية بإتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة لتلك المقار الاحوال المدنية والجوازات والمرور وتصاريح العمل والأدلة الجنائية حرصاً على سلامة المترددين عليها فى ضوء ما تقرر من إستئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية ( الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية) بالإضافة إلى إستئناف العمل لإستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور.. على مستوى الجمهورية إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو القادم.

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على أن يكون ارتداء الكمامة شرط أساسى للتردد على كافة المنشآت الشرطية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترزاية، والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء التردد عليها، حرصاً على سلامة المواطنين وسلامة العاملين بها.

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