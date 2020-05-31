شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عودة جلسات المحاكم الابتدائية وسط إجراءات مشددة داخل القاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت المحاكم الإبتدائية على للعمل من جديد بعد توقفها خلال الفترة الماضية، وسط إجراءات مشددة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.









وانعقدت محاكم الجنح والجنح المستأنفة على مستوى الجمهورية لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين، والقضايا المحجوزة للحكم، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته وزارة العدل.





كما تم التشديد على ارتداء الكمامات عند الدخول للمحاكم، حيث سيمنع دخول المواطنين بدونها، كما سيتم التنبيه على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعى والحفاظ على مسافة متر ونصف أو مترين على الأقل.





وقامت وزارة العدل بتعقيم وتطهير قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، مع إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية واستبداله بأجهزة متنقلة يعمل عليها موظف مختص.

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