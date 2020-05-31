شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا دوماديوس: الضيق والحزن سمة الحياة على الأرض ولله حكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأنبا دوماديوس أسقف السادس من أكتوبر أن الضيقة والحزن هي سمة الحياة على الأرض، مضيفا: لكي يكون لدينا ثقة أن كل ضيق وألم نمر به هو لخلاصنا ولمصلحة الإنسان.

وأضاف الأنبا دوماديوس في عظة الأحد التى نقلتها الفضائيات المصرية اليوم: لله لديه حكمة يتركنا نتجاوز كل ضيق وألم من أجل خلاصنا مؤكدا: لا تخف المسيح شفيع لك عند الله، وهو كفارة ليس لخطاياك فقط بل لكل العالم.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينما جددت الكنيسة القبطية قرار استمرار إيقاف الصلوات حتى 27 يونيو، مع استمرار العمل بالقرار الخاص بصلوات الجنازات، والذي يقصر المشاركة في الصلوات على أسرة المنتقل، وتمارس المعموديات بالكنائس بحضور أسرة المعمد فقط بالنسبة لصلوات الأكاليل يستمر العمل بالقرار الخاص السابق إصداره.

فيما تعيش الكنيسة هذه الأيام ،أيام الخماسين وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.