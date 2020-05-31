شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام: تعقيم الأوتوبيسات وقياس حرارة السائقين لمواجهة كورونا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه تم التشديد على المواطنين بارتداء الكمامة خلال استقلالهم وسائل النقل، لافتًا إلى أن 95% من الجمهور أمس ارتدوا الكمامة للحفاظ على صحتهم.

وقال رئيس النقل العام، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، إن هناك التزاما تاما من قبل المواطنين بارتداء الكمامة فى ثانى أيام تطبيق الكمامة فى الأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه يتم التشديد على الإجراءات لحماية المواطنين.

وأضاف:" زى مام محدش بيخرج من بيته من غير الموبايل لازم محدش يخرج من غير كمامة"، مضيفًا أنه يتم تعقيم أتوبيسات الهيئة يوميًا فى الجراج".

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وأشار إلى أنه يتم التعقيم الكامل فى نهاية كل يوم فى تمام الساعة 7 مساء على مستوى جراج على مستوى المحافظة وتعقيمها وتعقيم موقف الاوتوبيس نفسه، كما انه يتم قياس درجة حرارة السائقين يوميًا.

وأضاف أنه يتم الاهتمام بالتطهير والنظافة يوميًا للحفاظ على صحة المواطنين، لافتا إلى أن شرطة النقل والمواصلات تتخذ الإجراءات القانونية مع المخالفين والذين لا يرتدون الكمامات.